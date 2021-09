Tales of Arise: vendite oltre 1 milione di copie, è il gioco della saga venduto più rapidamente

Bandai Namco ha annunciato che le vendite digitali e le copie fisiche spedite a livello mondiale di Tales of Arise, gioco di ruolo d'azione da poco pubblicato, hanno superato il milione di unità. Si tratta del gioco venduto più rapidamente dell'intera saga, che si assesta ora a 25 milioni di unità vendute.

Tales of Arise è disponibile dal 10 settembre su PC, Xbox One, Xbox Series X|S, PS4 e PlayStation 5. In meno di una settimana è quindi riuscito a ottenere più di un milione di vendite, sommando digitali e spedizioni fisiche. Per darvi un punto di riferimento, le vendite totali di Tales of Berseria (2016) sono pari a 2 milioni, mentre quelle di Tales of Vesperia Definitive Edition (2019) sono pari a 1.5 milioni (2.8 sommando il gioco originale, di cui questa DE è la versione remaster). Tales of Arise sembra destinato a superare i precedenti titoli.

Avevamo avuto qualche avvisaglia del successo di Tales of Arise, come vi avevamo segnalato: su Steam il numero dei giocatori era 5 volte superiore rispetto al passato. Inoltre, in UK, è arrivato secondo tra i più venduti (formato fisico) della settimana di uscita. Nel complesso, Tales of Arise ha chiaramente avuto un'ottima partenza ed è il capitolo di maggior successo della saga fino ad oggi.

Tales of Arise, il protagonista del gioco di fronte a una grande esplosione di fuoco

Nella nostra recensione di Tales of Arise, vi abbiamo spiegato che: "La serie Bandai Namco aveva proprio bisogno di qualche anno di pausa per rigenerarsi e capire come tendere a nuovi orizzonti. Temevamo che la volontà di rivolgersi a un pubblico più vasto avrebbe potuto snaturare un marchio molto amato per le sue caratteristiche estremamente nipponiche, ma in realtà Tales of Arise ha mosso i primi passi verso il futuro con cautela: è probabilmente il Tales più maturo e significativo nella lunga storia della serie, ma anche il più bilanciato, intuitivo e spettacolare sul fronte del gameplay. Nonostante qualche sbavatura che tradisce il retaggio della scorsa generazione, non ci sono dubbi: Tales of Arise è un acquisto obbligato se amate questa serie e i JRPG in generale."