PS5: vendite di Tales of Arise, NBA 2K22 e non solo superiori sulla console Sony in UK

GfK ha condiviso i dati di vendita settimanali dei giochi fisici in UK. Queste informazioni ci permettono di vedere la classifica complessiva e un altro dato interessante: giochi come Tales of Arise, NBA 2K22 e non solo vendono molto di più su PS5 che sulle altre piattaforme. Ecco i dettagli.

Prima di tutto, vediamo la classifica di vendita dei giochi fisici in UK:



Wario Ware: Get It Together

Tales of Arise

NBA 2K22

Mario Kart 8: Deluxe

Minecraft (Switch)

Life Is Strange: True Colors

Animal Crossing: New Horizons

F1 2021

Grand Theft Auto 5

Super Mario 3D World + Bowser's Fury

Come potete vedere, il gioco più venduto è Wario Ware: Get It Together. Pur essendo primo, si è trattato di una partenza "debole" in quanto ha venduto meno di Miitopia, che a maggio ha debuttato al secondo posto della classifica.

Il gioco Nintendo riesce comunque a rimanere per poco sopra Tales of Arise. Quest'ultimo vende più del doppio di Scarlet Nexus, che si era fermato in ottava posizione a giugno. Ovviamente parliamo di una nuova IP contro il nuovo capitolo di una saga storica. Più interessante il fatto che le vendite fisiche del JRPG sono divise in questo modo:



PS5 - 58%

PS4 - 28%

Xbox Series X|S - 13%

PC - 1%

La situazione non è troppo dissimile con NBA 2K22:



PS5 - 46%

PS4 - 27%

Xbox One - 13%

Xbox Series X|S - 10%

Switch - 2%

E lo stresso accade con Life is Strange True Colors:



PS5 - 54%

PS4 - 28%

Xbox Series X|S - 18%

Al di là della differenza tra PS5 e Xbox Series X|S (condizionata ovviamente anche dal numero di unità distribuite), è interessante vedere che la maggior parte delle vendite fisiche dei giochi in UK (gli esempi sono tutti giochi usciti la scorsa settimana) si concentri su PS5, quando ci sono in circolazione molte più unità di PS4 che di PlayStation 5. Ovviamente questi dati non sono completi, in quanto non includono le vendite digitali al momento.

Anche su Steam, Tales of Arise parte forte: numero di giocatori 5 volte superiore rispetto al passato.