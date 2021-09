Fortnite, Stagione 8 Capitolo 2: Mostri del Cubo, Viceverso e le altre novità

Epic Games ha svelato le novità della Stagione 8 del Capitolo 2 di Fortnite Battaglia Reale, tra cui il ritorno dei Mostri del Cubo, il ViceVerso e nuove bocche da fuoco.

Con la distruzione della Nave Aliena ha preso via la nuova stagione, ma ora c'è una nuova minaccia da contrastare. I Cubi che alimentavano la nave spaziale si sono infatti schiantati sull'Isola e hanno iniziato a diffondere la contaminazione, nonché aprire i portali per il "ViceVerso", un luogo oscuro e pieno di creature mostruose.

Fortnite

In ogni partita di Fortnite Battaglia Reale i giocatori incontreranno dei luoghi assoggettati al Viceverso e nelle sue anomalie, ovvero dei portali che li trascineranno in una dimensione alternativa. Una volta al loro interno i giocatori dovranno sconfiggere i Mostri del Cubo e ottenere le armi del Viceverso, come il "Fucile ViceVerso" e la "Mitragliatrice ViceVerso", e speciali componenti di creazione per potenziarle. Inoltre in questa dimensione le regole sono un po' differenti dal solito. Sarà infatti impossibile creare costruzioni e la gravità è poca.

Tra le novità c'è anche il ritorno del fucile di precisione automatico e della fiocina. Per l'isola sono sparse viti e bulloni con cui trasformare il fucile pesante in un fucile pesante a carica pressurizzato oppure il fucile d'assalto nel fucile d'assalto silenziato.

Fortnite

Inoltre i superstiti dell'Isola di Fortnite offriranno nuovi incarichi da completare. Tra questi ci saranno anche "Incarichi di gruppo" da affrontare insieme ad altri giocatori per ottenere ricompense più sostanziose. Inoltre collaborando con la community durante il corso della stagione, i giocatori potranno costruire torrette lungo il perimetro dell'isola, decidere quali nuove armi introdurre, nonché quali oggetti tirare fuori dal magazzino e molto altro ancora. Ovviamente tra le novità della Stagione 8 del Capitolo 2 di Fortnite Battaglia Reale c'è anche il nuovo Pass Battaglia con nuove ricompense da sbloccare, tra cui la skin di Carnage dal film Venom - La furia di Carnage.