F1 2021: primo grande update introduce un circuito e altre novità

F1 2021 si aggiorna, con un primo grande update che introduce un nuovo circuito - Portimao - e altre novità, come un nuova safety car. Vediamo tutti i dettagli ufficiali.

Prima di tutto, l'update di F1 2021 introduce il circuito Portimao: permette ai giocatori di gareggiare nel Grand Prix portoghese per la prima volta in un gioco F1 ufficiale, replicando così la gara andata in onda lo scorso aprile.

A questo si somma il fatto che è stata aggiunta la safety car Aston Martin, insieme alla Mercedes AMG GT R. Infine, segnaliamo anche che l'update di F1 2021 include alcune modifiche alle prestazioni delle auto per riflettere più accuratamente i risultati della stagione 2021.

F1 2021

Per quanto riguarda il futuro, a ottobre arriverà Imola come nuovo circuito, oltre a un nuovo update per la sezione eSport online di F1 2021. A novembre, invece, ci sarà il circuito Jeddah Street, aggiunto in attesa della corsa inaugurale del Grand Prix dell'Arabia Saudita che si terrà a dicembre. Anche la F2 riceverà un update stagionale per il 2021 a novembre, con l'aggiunta delle auto e dei piloti di quest'anno.

Ecco infine un confronto aggiornato di Digital Foundry per F1 2021 su PS5 e Xbox Series X|S.