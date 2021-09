Genshin Impact: leaker abbandonano Twitter per evitare cause legali

Molti dei leaker e dataminer di Genshin Impact stanno abbandonando Twitter o cessando le loro "attività di divulgazione" per paura di incorrere in cause legali da parte di miHoYo.

Come vi abbiamo riportato pochi giorni fa, la software house infatti ha fatto causa al popolare sito cinese Bilibili, con l'obiettivo di accedere ai dati personali di 11 leaker del gioco free to play e poter intraprendere azioni legali contro di loro.

Di conseguenza leaker noti come abc64, Sukuna e Lumie hanno già eliminato i loro account su Twitter. Dimbreath ha affermato che in futuro potrebbe smettere di pubblicare ulteriori leak. E anche il server Discord "The Wangsheng Funeral Parlor" ha smesso di postare leak dopo le ultime mosse di miHoYo.

Allo stesso modo il sito Honey Impact, così come gli altri domini di Honey, compreso Honey Hunter (un database molto apprezzato dai giocatori di Monster Hunter World), sono stati chiusi. Tuttavia il creatore del portale ha annunciato che sposterà tutti i siti su un nuovo host, quindi potrebbero tornare online nel prossimo futuro.

Insomma sembra proprio che, almeno per il prossimo futuro, leaker e dataminer voleranno molto basso e di conseguenza il numero delle "soffiate" sui i prossimi update di Genshin Impact potrebbe ridursi notevolmente.