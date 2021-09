US Open Tennis: Medvedev celebra la vittoria imitando l'emote "Peso morto" di FIFA

Daniil Medvedev ha visto gli USA Open, torneo di tennis. Dopo l'ultimo colpo, il giocatore si è buttato a terra, eseguendo quella che in FIFA è nota come l'emote "Peso morto" (Dead fish in inglese). Il campione, che ha ottenuto una vittoria 6-4 6-4 6-4 contro Novak Djokovic, ha poi commentato la scelta.

Qui sotto potete vedere Medvedev che esegue l'emote Peso morto di FIFA.

Successivamente, Medvedev ha affermato: "Solo le leggende capiranno che ciò che ho fatto dopo il match è L2 + sinistra. Grazie ragazzi." Il giocatore di tennis afferma quindi di essere un giocatore PlayStation, indicando come comando L2 invece di LT.

Se volete vedere com'è l'emote "Peso morto" in FIFA, potete vedere il video qui sotto.

Quella di Medvedev è certamente una scelta bizzarra, soprattutto per un mondo come quello del tennis, ma oramai i videogiochi sono una parte fondamentale della cultura quotidiana di tutte le persone, che siano campioni del tennis o meno. Diteci, cosa ne pensate?

