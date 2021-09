FIFA 22 FUT: nuove Icone svelate con un trailer

EA Sports ha pubblicato un trailer dedicato a FIFA 22 FUT e alle nuove icone che avremo modo di trovare all'interno della modalità di gioco. Parliamo di Robin Van Persie, Cafu ed Iker Casillas.

Il trailer di FIFA 22 mostra i tre campioni, Robin Van Persie, Cafu ed Iker Casillas, che rispondono a una domanda: "Sentono la mancanza delle sensazioni che provavano sul campo da calcio?". La risposta del video è "no" in quanto ancora adesso possono percepire quelle sensazioni grazie alle funzioni di gioco esclusive di PS5, come il feedback aptico e l'audio 3D.

Il trailer ci ricorda anche che FIFA 22 sfrutterà la nuova HyperMotion Gameplay Technology che "rende ogni match in ogni modalità ancora più realistico". Ricordiamo che FIFA 22 sarà disponibile a partire dal 1 ottobre 2021 su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S, Nintendo Switch (Legacy Edition) e Stadia.

Ecco infine le squadre della Serie A incluse in FIFA 22 con e senza licenza ufficiale.