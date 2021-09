FIFA 22: le squadre della Serie A incluse nell'accordo tra EA e la Lega italiana

EA Sports ha annunciato il nuovo accordo con la Lega Serie A italiana che ha inizio con FIFA 22, indicando le squadre incluse con una licenza esclusiva. EA SPORTS è stata inoltre nominata Title Sponsor e Partner della Supercoppa Italiana che assumerà la denominazione EA SPORTS Supercup a partire dalla stagione 2022-23. La partnership include anche il supporto alla competizione eSports eSerie A TIM, che sarà giocata esclusivamente in EA SPORTS FIFA.

Ecco l'elenco delle squadre della Serie A "integrate in modo autentico", ovvero squadre che avranno nomi, stemmi, divise e rose autentici ovunque in FIFA 22:



Bologna F.C. 1909

Cagliari Calcio

Empoli F.C.

ACF Fiorentina

Genoa C.F.C.

Hellas Verona F.C.

FC Internazionale Milano

A.C. Milan

S.S.C. Napoli

U.S. Salernitana 1919

U.C. Sampdoria

U.S. Sassuolo Calcio

Spezia Calcio

Torino F.C.

Udinese Calcio

Venezia F.C.

Le squadre che non sono incluse in questa lista appariranno con il nome Piemonte Calcio (Juventus), Bergamo Calcio (Atalanta), Latium (Lazio) e Roma FC (Roma). I nomi e l'aspetto dei giocatori autentici di tutte le 20 squadre di Serie A continueranno ad essere giocabili ovunque in FIFA 22, spiega il sito ufficiale. Le quattro squadre appena indicate non saranno presenti in modo completamente autentico perché hanno accordi di esclusività con Konami.

Per quanto riguarda FIFA 22 Ultimate Team, Piemonte Calcio, Bergamo Calcio, Latium e Roma FC avranno uniformi e stemmi creati appositamente come oggetti di personalizzazione squadra. Inoltre, Per la prima volta in FUT 22, sarà riconosciuto al vincitore del premio Serie A Player of the Month uno speciale oggetto giocatore potenziato FIFA Ultimate Team per rifletterne le prestazioni di quel mese.

Ecco infine FIFA 22 VOLTA, l'anteprima del calcio da strada di EA Sports.