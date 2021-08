FIFA 22 VOLTA, l'anteprima del calcio da strada di EA Sports

Nella nostra anteprima di VOLTA in FIFA 22 andremo a scoprire tutte le novità di quest'anno, che andranno a rafforzare sia le possibilità di personalizzazione, che le opzioni a disposizione per trovare nuovi modi di giocare.

Nata dalla volontà di rendere il calcio più accessibile e per cercare di coinvolgere anche quella frangia di giocatori che preferiscono lo street football al calcio da stadio, in questi tre anni la modalità VOLTA ha perso la centralità con la quale era stata presentata agli albori, ma continua comunque a svilupparsi, soprattutto in concerto con Ultimate Team.

L'ultimo pezzo del puzzle di FIFA 22 è rappresentato da Volta , la modalità più social del pacchetto messo in piedi da Electronic Arts nella quale si gioca a calcetto nelle strade delle principali città del pianeta, oltre che ci si veste alla moda e ci si ritrova con gli amici per fare quattro chiacchiere.

Questa non si tratta dell'unica meccanica presa in prestito da altri videogiochi e che si allontana un po' dallo spirito originale di VOLTA per cercare di creare un qualcosa di ancora più unico. In FIFA 22 ogni calciatore potrà equipaggiare una vera e propria mossa speciale da attivare con RB/R1 che potenzierà per pochi secondi il tiro, la velocità o il tackle.

Vincere è importante, ma farlo con stile in VOLTA è tutto. Per cercare di spingere i giocatori a sfruttare ancora di più le mosse di abilità e tentare passaggi fantasiosi, ovvero quello che rendere speciale VOLTA rispetto alle altre modalità di FIFA 22 , EA Sports ha pensato di introdurre un vero e proprio Skill Meter da caricare a suon di dribbling, sponde coi muri (più semplici da effettuare) e colpi di suola.

Alla portata di tutti

Le mosse abilità di FIFA 22 Volta saranno più semplici da eseguire

Come avrete notato giocando le edizioni passate o leggendo le novità introdotte con FIFA 22, VOLTA non è pensato coi soli fanatici in mente, ma serve anche come testa di ponte per attrarre fan del football più trasversali, che non devono essere necessariamente i fanatici della tattica o dei controlli manuali. Per venire loro incontro in VOLTA viene introdotta la funzione Skill Moves che consente di eseguire automaticamente alcune mosse di abilità in base al contesto e al giocatore. Tutto quello che bisognerà fare sarà premere LB/L1.

Un altro modo per accogliere più giocatori sarà quello di far partire la scalata verso il dominio dello street football da un livello più alto. Tutti i nuovi giocatori avranno 5 stelle sia al piede debole sia all'abilità con le skill, oltre che un 82 OVR. In questo modo sin dall'inizio sarete in grado di stare in campo in maniera più che dignitosa. Da lì la scalata verso il 96 OVR di cap massimo sarà lunga, ma almeno EA vi eviterà tutta la parte più noiosa. Il cap, oltretutto, è a 96 in modo da costringervi a specializzarvi in qualcosa, così da dover fare affidamento negli altri per coprire le altre posizioni.

Similmente a quello che succede nelle Modalità Carriera e nei Pro Club il sistema di crescita dei calciatori è stato rivisto e snellito in modo che non ci fossero troppe ridondanze, ma soprattutto che ogni punto speso sia in grado di avere un impatto sul vostro modo di giocare.

Per festeggiare i gol in grande stile, inoltre, ci sarà la possibilità di eseguire delle esultanze in compagnia di un amico: basterà corrergli incontro per vedere i due calciatori esultare insieme.