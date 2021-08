FIFA 22, l'anteprima della Modalità Carriera con tutte le novità

Si tratta a conti fatti della seconda modalità più giocata di FIFA 22, dietro solo all'inarrivabile, soprattutto per la capacità di generare denari, Ultimate Team. Nonostante questo gli aspiranti dirigenti di un grande club e calciatori hanno dovuto attendere qualche anno prima di veder arrivare una qualche novità sostanziale che non andasse a sistemare semplicemente i problemi degli anni precedenti.

Con un programma serrato di anteprime e annunci, EA Sports ci sta progressivamente svelando il menù di FIFA 22. Si tratta di un pranzo composto da diverse portate, che si poggiano, però, tutte sull'ingrediente principale: l'Hypermotion Tech. Dietro questo nome, come vi abbiamo descritto nella nostra prova di FIFA 22 su PS5 , si cela una tecnologia che promette di far fare dei passi in avanti a tutto il gameplay, rendendo la simulazione fisica più accurata. Sia dei calciatori, sia della palla. Con un gameplay migliore, anche tutte le altre modalità dovrebbero avere dei benefici, dai Pro Club, descritti nella nostra secondo anteprima , alla modalità Carriera, l'argomento di oggi.

Non sorprende, dunque, che tutti si spostino in quella direzione, soprattutto nei giochi sportivi dove il cui costo delle licenze è una delle voci di spesa più alte che EA, 2K e gli altri devono sostenere ogni anno. Quindi, perché non creare sinergie coi club per lanciare edizioni speciali delle magliette, pubblicare team storici, aggiungere gli stadi ed altri elementi di personalizzazione anche nella altre modalità offline e guadagnarci tutti?

Lo andiamo dicendo da un po' di tempo, ma la personalizzazione è diventato il nuovo mantra dei videogiochi. È lì che ogni videogiocatore può esprimere la propria personalità ed estro creativo ed è lì che, con poco sforzo, si potrebbero annidare le prossime microtransazioni. Se i pacchetti loot rischiano di essere equiparati al gioco d'azzardo e i boost vengono accusati di essere meccaniche pay to win, i nuovi costumi, skin ed oggetti cosmetici sono solitamente ben accolti da tutti e garantiscono fantamilioni di paperdollari ai vari Fortnite e League of Legends, il tutto senza generare grosse polemiche.

Crea il tuo club

In FIFA 22 sarà possibile modificare il proprio club

Nella Modalità Carriera di FIFA 22 si potrà scegliere un team affermato professionistico o partire da zero creando mattone dopo mattone la squadra che dominerà il mondo del calcio. Da quest'anno si potrà incidere davvero su tutto a partire dal nome della squadra fino ad arrivare ai colori sociali, lo stile delle magliette, del gagliardetto e anche dello stadio. Non solo gli spalti e le tribune, ma si potranno personalizzare (almeno fino ad un certo punto) i cori da stadio, le coreografie e le musiche di ingresso in campo dei vostri calciatori. Certo, entrare sulle note di You'll Never Walk Alone come il Liverpool prima di una partita di divisione locale è un po' pretenzioso, ma bisogna essere ambiziosi nella vita. Si potrà persino scegliere come i telecronisti si chiameranno la squadra.

Tutte queste decisioni avranno un impatto immediato sulla squadra e il tifo si adatterà in maniera dinamica all'andamento della stagione, reagendo in maniera coerente con le prestazioni, accorrendo allo stadio e imbastendo le coreografie dei giorni migliori durante i big match.

Queste novità saranno però disponibili solo creando da zero un club. Scegliendone uno esistente bisognerà "accontentarsi" delle impostazioni ufficiali di quella società e di quella tifoseria. In altre parole non si potranno cambiare i colori sociali di Milan, Real o PSG, così come non si potrà modificare il loro stadio.

È stata migliorato anche il processo di creazione dei nuovi calciatori che entreranno a far parte della vostra rosa. Questi saranno creati in base al campionato che deciderete di affrontare (in questo modo in Brasile ci saranno calciatori prevalentemente sudamericani, in Serie B prevalentemente italiani)

Come sempre, poi, bisognerà poi influenzare la squadra attraverso le decisioni tattiche, impostando i moduli, il modo di giocare e gli allenamenti da seguire per raggiungere gli obiettivi stagionali, anche in questo caso stabiliti dal giocatore.