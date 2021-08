FIFA 22, l'anteprima con le novità dei Pro Club

Nella sua marcia di avvicinamento alla pubblicazione di FIFA 22, che ricordiamo è fissata ufficialmente per il 1 ottobre 2021, EA Sports ha deciso di centellinare le nuove informazioni riguardanti il gioco. In questa occasione parleremo dei Pro Club, una delle modalità più particolari e anche per questo più amate della sua simulazione sportiva. Certo, Ultimate Team, coi suoi milioni di giocatori e miliardi di dollari generati, non può che essere l'ambito nel quale EA concentra il maggior numero di sforzi, ma anche le altre modalità vengono ogni anno potenziate e migliorate, nonostante gli esigentissimi fan ne vorrebbero sempre di più. Per esempio nei Pro Club si sono registrate tante novità sotto il profilo del gameplay, inserite, però, in una struttura apparentemente immutabile. In FIFA 22 i giocatori dei Pro Clubs potranno innanzitutto beneficiare di tutti i miglioramenti tecnici e tecnologici possibili grazie all'Hypermotion Tech, di cui vi parliamo in questo provato. Ma non solo. Scopriamo tutte le novità dei Pro Club di FIFA 22 in questa anteprima.

Esperienza Sociale Pro Club di FIFA 22 semplificheranno il giocare in gruppo L'obiettivo di quest'anno è quello di rendere i Pro Club di FIFA 22 un'esperienza ancora più sociale. EA Sports, infatti, vorrebbe che questa modalità, nella quale ogni persona interpreta un unico calciatore virtuale, diventi una sorta di ritrovo nel quale ci si trova per fare una partita al campetto, un po' come succede in quasi tutte le città e i paesi italiani. Si accende la console, si accede nella modalità, ci si connette agli amici e si gioca, il tutto nel giro, potenzialmente, di pochi secondi. Per semplificare questo, EA ha migliorato la tecnologia alla base dei Pro Club, migliorando il flusso per entrare e uscire dalle partite in maniera dinamica, senza grossi limiti e limitazioni. Questo di traduce in drop-in nelle lobby degli amici, nella possibilità di usare immediatamente la chat vocale con la quale ridere e scherzare, nell'attesa di riuscire a scendere in campo. Sarà anche più semplice caricare il loadout preferito, in modo da adattarsi al volo alle necessità del "mister". Non solo con gli amici, però. EA vuole, infatti, semplificare anche la ricerca di altre stanze, di nuove partite e nuovi giocatori. In altre parole, si cerca di limare al massimo i tempi morti, per cercare, quindi, di massimizzare il divertimento. Un obiettivo non semplice, dato che uno dei maggiori limiti del passato è stato quello di trovare al volo 20 calciatori virtuali coi quali imbastire una bella partita.

Crescere sempre Crescere il proprio Pro Player sarà più divertente e variegato che in passato EA Sports ha anche ripensato al modo nel quale il calciatore virtuale dovrà e potrà crescere. In altre parole, grazie al miglioramento nell'analisi del match introdotta in FIFA 22, il motore di gioco è in grado di capire cosa e come lo si sta facendo, in modo da far crescere il calciatore virtuale in maniera continua e coerente col proprio stile di gioco. Questo sistema dovrebbe quindi aiutare non solo a far crescere le statistiche, ma anche a guadagnare perks, skill point e tutto il resto che EA ha pensato per dare maggiore unicità, anche tecnica, ad ogni calciatore. Potrete, infatti, creare il calciatore virtuale appoggiandovi su 5 archetipi, o modelli, in modo da poter incanalare il calciatore un percorso più definito, come un bomber d'area o uno smista-palloni, con tanto di bonus finale per le caratteristiche salienti. In questo modo vi saranno indicati anche quali perk prediligere e dove spendere gli skill point guadagnati. I perk, oltretutto, in FIFA 22 potranno avere una grande influenza sull'andamento della partita. Questi, infatti, non si limitano a potenziare le qualità del singolo calciatore, ma ce ne sono alcuni pensati per migliorare le qualità della squadra. Per attivarli, similmente a quello che succede negli sparatutto in prima persona come Call of Duty, occorre rispettare diversi prerequisiti durante la partita (passaggi completati, tackle o altro) che, una volta raggiunti, conferiscono bonus di varia natura, ovviamente in base al potenziamento scelto. Si potranno ottenere miglioramenti delle statistiche individuali che aumenteranno la precisione nel tiro o la resistenza agli scatti o, come dicevamo, altri che potenzieranno tutto il reparto aumentando l'energia dei compagni per breve tempo o l'affinità tra i reparti. Un po' come una giocata decisiva esalta tutti i compagni, alcuni perk aiuteranno anche gli altri a rendere di più in campo.

La personalizzazione è femmina Il calcio femminile fa un ulteriore passo in avanti in FIFA 22 Un altro mantra degli ultimi anni della serie FIFA e non solo è la personalizzazione. Dare la possibilità di rendere unico il proprio alter ego è visto, evidentemente, come un elemento imprescindibile per ogni gioco. I Pro Club non faranno eccezione, anzi EA ha spinto ancora di più sul pedale dell'acceleratore aumentando le opzioni a disposizione sia del singolo calciatore virtuale che del "presidente" del club. Tra le opzioni più gradite ci sono, ovviamente, la possibilità di creare la propria divisa, di personalizzare lo stemma della squadra e di conseguenza i colori esposti allo stadio, gli striscioni, i cori da cantare durante il match e le scenografie da mettere in campo durante le partite di cartello. Le opzioni saranno tantissime, molte di queste in comune con altre modalità di gioco, ma di questo potremo parlarne solo più avanti, e renderanno certamente più varie e folcloristiche le partite. La grande novità è sicuramente quella di poter creare un avatar femminile. A partire da FIFA 22 uomini e donne potranno giocare indifferentemente all'interno dei Pro Clubs, senza limitazioni di sorta. Basterà semplicemente selezionare un corpo femminile e scendere in campo, con esattamente tutte le opzioni e possibilità dei colleghi maschi. Un bel modo per poter dare ad ognuno la libertà di creare l'avatar che meglio lo rappresenti (perchè una donna deve per forza creare un nerboruto calciatore per giocare con gli altri?) senza per questo limitarlo nelle opzioni e nelle possibilità. Tanto che cambia? Football (soprattutto quello virtuale) is Football.

Dopo alcuni anni di staticità, anche la modalità Pro Club di FIFA 22 torna a crescere e migliorare. Oltre a tutti i miglioramenti sulle animazioni e il controllo del pallone possibili grazie all'Hypermotion Tech, EA Sports ha lavorato per migliorare le funzionalità social della modalità, per semplificare la ricerca delle partite e per rendere la crescita dei calciatori più organica. Anche le opzioni di personalizzazione sono cresciute molto, introducendo da una parte la possibilità di scegliere un avatar donna, dall'altra tante opzioni per personalizzare lo stile del club e il suo stadio. Tante novità che vanno a comporre un quadro piuttosto ricco per un gioco come FIFA 22, che ancora non ha svelato tutte le sue carte.