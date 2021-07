FIFA 22 provato su PS5 con l'Hypermotion Tech e tutte le altre novità!

Prima di partire con la nostra prova però, un'ultima raccomandazione : essendo FIFA 22 un gioco in fase di sviluppo ed essendo EA Sports un team storicamente molto attento a leggere i feedback dei suoi utenti per modificare il suo gioco in modo da soddisfare il più alto numero di persone possibili, potrebbe essere che nelle prossime settimane elementi come il ritmo di gioco, la pesantezza dei calciatori o il bilanciamento tra attacco e difesa vengano cambiati per avere maggiore continuità coi giochi passati. Ed ecco dunque che a pochi giorni dall'annuncio del nuovo capitolo abbiamo potuto provare FIFA 22 e l'Hypermotion Tech su PS5, così da provare a raccontarvi quali sono le prime sensazioni col gioco.

La differenza con FIFA 21 c’è e se sente

Però, lo diciamo subito, per il momento la differenza c'è e si sente. Hypermotion Tech, infatti, non è una tecnologia fine a sé stessa. Secondo il Line Producer Sam Riviera è il più grande cambiamento mai fatto da FIFA sotto il profilo delle animazioni. Si tratta di ben 4000 nuovi movimenti, che vanno ad integrarsi a quelli che già sono presenti nel gioco.

Questa maggiore varietà è possibile da una parte grazie alla maggiore potenza di PlayStation 5 e Xbox Series X|S, macchine che sono in grado di processare molti più dati e in maniera molto più veloce che in passato, e dall'altra dall'aver trasformato un vero campo da calcio in uno studio di capture. Quindi al posto di avere singole animazioni slegate al contesto, che erano quelle registrabili in un normale studio, adesso EA è in grado di catturare 22 calciatori contemporaneamente, così da studiare non solo i loro movimenti singoli, ma anche come si muovono e interagiscono tra di loro e in relazione alla posizione della palla.

Certo, non hanno catturato il City di Guardiola mentre affronta la Juventus di Allegri, ma 22 talentuosi (?) calciatori canadesi, ma il risultato sono movimenti in campo meno slegati tra di loro e più organici.

Per ottenere questo genere di fluidità in FIFA 22, EA ha dovuto trovare il modo di creare animazioni lunghe (più belle da vedere) unendo tra di loro tante animazioni più corte, così da adattare visivamente il maniera corretta gli input dei giocatori. Come dicevamo, infatti, nella realtà, i movimenti dei calciatori non sono sempre puliti e continui, ma si adattano continuamente alla posizione della palla o degli avversari. In altre parole la corsa non è mai continua, ma varia con passi più corti quando si prepara il corpo ad un corretto impatto col pallone. Per non parlare di quando la sfera è a mezza altezza. In questo caso, allora parte l'arte di arrangiarsi: in alcuni casi basta un colpo di testa per domare i palloni, in altri bisogna ruotare il busto per provare a stoppare la palla e via dicendo.

Tutte cose che i vecchi FIFA gestivano in qualche modo, con movimenti innaturali del corpo o del pallone e che FIFA 22 prova a rendere in maniera più naturale.

Il rinnovato comparto aimazioni di FIFA 22

Il risultato sono partite più realistiche da vedere, ma anche calciatori più reattivi nell'eseguire i comandi semplicemente perché hanno in repertorio quel movimento necessario per eseguire l'azione richiesta. È bastato prendere la selezione all-star presente tra i team disponibili per rendersi conto di come con un Ronaldhino basta muoversi con il semplice stick sinistro per creare "cose" alla Dinho, tipo sombreri, ovvero rabone, colpi al volo e dribbling volanti. Una cosa spettacolare da vedere, che però ci fa chiedere: come sarà possibile fermare questi calciatori nelle mani dei pro-player? Siamo, infatti, riusciti a portare avanti un pallone tra tre giocatori in area grazie ad un controllo al volo, con tocco di testa per superare i tackle e tiro. È vero che si trattava di Pelé, ma è possibile utilizzare il campione brasiliano in praticamente qualunque modalità FUT, competitiva o meno.

Fortunatamente i tiri sembrano meno infallibili che in passato, anche grazie a portieri un po' più sul pezzo, ma anche in questo caso ci chiediamo i giocatori più talentuosi cosa possono essere in grado di fare.

A proposito di estremi difensori, questi saranno più reattivi, avranno una presa più solida e saranno persino in grado di utilizzare anche i piedi o la mano di richiamo per fermare il pallone. Sembrano anche meno proni a respingere la palla sui piedi dell'attaccante, una cosa sempre molto gradita. In poche parole sembra che EA abbia lavorato bene su Donnarumma e soci, ma prima che milioni di giocatori proveranno a tirare da ogni posizione e a testare i loro riflessi in ogni modo, è presto per cantare vittoria.