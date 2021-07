Ratchet & Clank: Rift Apart miglior debutto ma FIFA 21 è il più venduto a giugno in UK

Ratchet & Clank: Rift Apart rappresenta la new entry più venduta nel mese di giugno 2021 nel Regno Unito, in base a quanto riportato da GamesIndustry.biz su dati GSD, ma FIFA 21 resta comunque il gioco più venduto in assoluto su tale mercato e nel mese in questione.

Ci riferiamo, in questo caso, sia alle vendite retail su formato fisico che a quelle in digitale, dunque la classifica presenta una fotografia piuttosto precisa dei giochi più venduti in assoluto nel Regno Unito nel corso di giugno 2021, anche se non sono riportate precisamente le quantità di copie per ogni titolo.

Sappiamo, tuttavia, che in generale c'è stato un calo delle vendite: del 26,4% sul mercato fisico, per un totale di 876.000 copie, e del 31,4% sul fronte digitale, per un totale di 1,62 milioni di giochi venduti. Per quanto riguarda il retail, il publisher di maggior successo è stato Nintendo, ma il suo Mario Golf: Super Rush ha venduto meno di Ratchet & Clank: Rift Apart, che rappresenta appunto il miglior gioco nuovo uscito a giugno 2021 in termini di vendite.

Vediamo dunque la classifica vendite software retail e digitale a giugno 2021 nel Regno Unito: