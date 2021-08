Halo: Waze introduce Master Chief tra i navigatori

Waze in collaborazione con Xbox e 343 Industries permette a tutti gli automobilisti di districarsi nel traffico cittadino in compagnia dei protagonisti di Halo, incluso l'iconico Master Chief.

Waze è una applicazione da installare su smartphone da sfruttare come GPS e che fornisce informazioni importanti come traffico, incidenti, costi del carburante, presenza di autovelox e tanto altro ancora.

Grazie a questa collaborazione nata per celebrare il ventesimo anniversario della serie, gli utenti potranno selezionare dei navigatori davvero speciali selezionando, direttamente sull'app, i Mood e le auto legati all'universo Halo. Sarà possibile dunque decidere di unirsi all'eroe spartano Master Chief a bordo dell'iconico Warthog.

Halo arriva su Waze

Se preferite un accompagnatore più burbero invece, potrete guidare al fianco del capo guerriero alieno Escharum sul Ghost. In ogni caso, se volete approfittare di questa esperienza sensazionale fate in fretta, i mood e le auto ispirate ad Halo saranno disponibili solo per un periodo limitato di tempo.

In effetti quella di Waze è un'iniziativa decisamente accattivante per festeggiare il ventesimo anniversario di Halo, ma anche un ottimo modo per alimentare le fiamme dell'hype in attesa del lancio di Infinite. A proposito sapevate che una pubblicità di ciambelle potrebbe aver svelato il mese di uscita di Halo Infinite?