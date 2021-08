Halo Infinite: data di uscita svelata da una pubblicità di ciambelle?

Come di certo saprete, Halo Infinite debutterà su PC, Xbox Series X | S e Xbox One entro la fine dell'anno, seppur 343 Industries non ha ancora annunciato una data di uscita precisa. Tuttavia alcuni fan sono certi che il titolo debutterà a novembre e tutto grazie a una pubblicità di ciambelle Krispy Kreme. Vi risulta assurdo? Probabilmente avete ragione, ma andiamo per gradi.

Per celebrare il ventesimo anniversario della saga di Halo, Krispy Kreme in collaborazione con Microsoft ha realizzato un edizione speciale delle proprie delizie a tema Halo Infinite, come annunciato su Twitter da Xbox Mexico. Ed è proprio il messaggio che accompagna il tweet, che trovate qui sotto, ad aver suscitato l'interesse dei giocatori: "Perché aspettare novembre se possiamo cominciare le celebrazioni adesso?"

In questa frase alcuni ci vedono un possibile reveal anticipato del mese di uscita di Halo Infinite. In effetti diversi titoli della serie in passato sono usciti proprio durante il mese di novembre, che tra l'altro è uno dei più gettonati per la pubblicazione dei titoli tripla A. Tuttavia, è molto più probabile che la frase si riferisca semplicemente al ventesimo anniversario di Halo: Combat Evolved, uscito il 15 novembre del 2001 negli USA.

In ogni caso siamo sicuri di due cose: la prima è che a prescindere dalla attendibilità di questo "leak interno" non dovremo attendere ancora molto per conoscere la data di uscita di Halo Infinite. La seconda è che durante la stesura di questa notizia ci è venuta una gran voglia di ciambelle.

Rimanendo in tema, di recente un leak della beta di Halo Infinite potrebbe aver svelato l'arrivo di una modalità Battle Royale e contenuti da Halo Reach.