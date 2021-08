Halo Infinite: modalità Battle Royale e contenuti da Halo Reach nella beta

Scavando nei file della beta tecnica a numero chiuso di Halo Infinite, attualmente in corso su PC, Xbox One, Xbox Series X e S, i dataminer hanno scovato alcuni riferimenti che suggeriscono l'esistenza di una modalità Battle Royale, nonché contenuti ispirati a Halo Reach.

Nonostante in passato gli sviluppatori di 343 Industries abbiano negato di essere al lavoro a una modalità Battle Royale, sono emersi indizi importanti che fanno pensare tutto il contrario. E a quanto pare non parliamo solo di qualche vago riferimento sparso qua e là, seppellito sotto valanghe di codice. Infatti è stato scovato un file audio in tal senso piuttosto compromettente di un annunciatore che esclama esplicitamente le parole "Battle Royale".

In ogni caso vi consigliamo di prendere con le pinze queste informazioni. Se è pur vero che questi riferimenti esistono e si trovano nei file della beta tecnica, considerate sempre che lo sviluppo dei videogiochi è un processo lungo e tortuoso: a volte vengono implementate e testate alcune idee che poi in un secondo momento vengono scartate, con i "resti" che rimangono nei file di gioco. Magari non è questo il caso, visto i numerosi rumor dei mesi scorsi su una modalità Battle Royale di Halo Infinite, ma vale sempre la pena aspettare novità direttamente dalle fonti ufficiali.

Halo Infinite

Inoltre sono stati trovati riferimenti a una versione aggiornata di Countdown, una delle storiche mappe multiplayer di Halo Reach. Addirittura alcuni screenshot della mappa in questione sono apparsi su Twitter, ma 343 Industries è riuscita repentinamente a rimuoverli dal web.

Sempre rimanendo in tema datamining, nei file della beta per errore sono presenti anche importati spoiler sulla trama di Halo Infinite.