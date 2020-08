Halo Infinite avrà una modalità multiplayer Battle Royale per il sito giapponese

Secondo il sito ufficiale giapponese di Halo Infinite, il gioco di 343 Industries avrà per la prima volta nella serie una modalità multiplayer in stile Battle Royale. Esatto, come Fortnite, Call of Duty: Warzone e Apex Legends.

Dopo le polemiche sorte in seguito alla presentazione ufficiale della campagna, si è parlato molto di Halo Infinite. Il gioco, infatti, ha tanto ancora da mostrare per giustificare l'epiteto "ambizioso" che tutti, compreso il nostro Aligi Comandini dell'anteprima della demo di Halo Infinite, gli affibbiano spesso.

Per esempio abbiamo scoperto che si tratta di una piattaforma destinata a durare e ad evolversi per almeno 10 anni. E che il multiplayer sarà free-to-play e in grado di andare a 120FPS su Xbox Series X.

La notizia di oggi, oltretutto, si sposa molto bene con quest'ultima informazione. Sembra, infatti, che il sito giapponese di Halo Infinite abbia classificato il multiplayer del gioco come "Battle Royale". Una modalità inedita per la serie, ma che avrebbe senso visto il gradimento che ha sul grande pubblico.

Questo non vuol dire che non ci saranno anche le classiche modalità competitive, ma che 343 Industries, molto probabilmente, proverà ad offrire una sua interpretazione del genere. Un genere che, visto i mezzi, le abilità e le armi di Halo Infinite, potrebbe sposarsi a meraviglia con la serie di Microsoft.

Just want to be clear.

I do not think the game will be BR ONLY. There is no way they release a Halo game without a traditional Arena MP experience. That would make the game DOA.