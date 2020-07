Halo Infinite, l'anteprima della demo analizzata con gli sviluppatori

Noi vogliamo però comunque rassicurarvi, perché Halo resta un marchio spaventosamente centrale per Xbox, e, nonostante la demo mostrata non sia delle più dettagliate e longeve viste in circolazione, abbiamo avuto modo di ottenere qualche informazione aggiuntiva grazie ad una tavola rotonda in compagnia degli sviluppatori di 343 Industries , dove non sono mancate le domande interessanti. Oggi vi sveleremo quindi tutto ciò che sappiamo, analizzando quanto mostrato passo dopo passo.

Che Halo Infinite avrebbe rappresentato una importantissima finestra sul futuro di Series X era ormai cosa certa, ma la presentazione vista durante il tanto atteso Xbox Showcase del 23 luglio forse non ha ottenuto del tutto i risultati sperati. Dal gameplay mostrato si è intravisto un titolo indubbiamente ambizioso e ricco di potenziale, con evidenti migliorie al sistema e ancora moltissime caratteristiche ignote... eppure il misto di stile grafico, natura crossgen del gioco, e fase iniziale mostrata non ha provocato quell'esplosione neuronale collettiva che i fan storici della saga plausibilmente aspettavano.

Un inizio burrascoso

La scena mostrata durante lo show Microsoft è praticamente a inizio gioco, e si tratta del primo momento in cui Master Chief mette piede sul Halo dove parte della campagna è ambientata (gli sviluppatori non hanno voluto dirlo con chiarezza, ma da alcuni commenti sembra proprio che la nuova avventura non si svolgerà solo lì, prevedibilmente). La prima cosa che salta all'occhio è l'art direction del titolo, sensibilmente più stilizzata e "semplice" rispetto al passato, nonostante un nuovo motore di gioco di cui gli sviluppatori hanno spesso cantato le lodi. Il motivo per questa scelta? Una forte volontà di tornare al passato, rendendo Infinite una sorta di reboot spirituale che torni alla chiarezza dell'azione del primo capitolo, e ne ricatturi il senso di mistero. Il gioco vuole essere familiare, nonostante le molte novità, e quanto fatto rende le sparatorie più cristalline, enfatizzando maggiormente l'azione.

L'impatto sul pubblico della rete, in realtà, non è stato del tutto felice, e parte di quanto mostrato non ha impressionato particolarmente (in primis il dettaglio dei volti dei bruti), tuttavia osservando la demo i passi avanti tecnici rispetto al passato sono innegabili: hitbox più diversificate dei nemici e animazioni molto più numerose di risposta in base alla zona colpita dal giocatore, draw distance notevolissima con pochissimi effetti di copertura e quasi totale assenza di "nebbie" di sorta (anche se con qualche pop-in alla distanza), 60 fps stabili, e così via, per un comparto tecnico che forse non saprà molto di "next gen", ma fa benone ciò che deve fare. Peccato solo per una cosa: l'update legato al Ray Tracing, che dovrebbe migliorare sensibilmente il colpo d'occhio generale, arriverà dopo il lancio, e non sembra al momento esserci una data ben definita per quando lo avremo a disposizione.

Giusto per far capire quanto il gioco voglia essere un evoluzione dei predecessori, ad ogni modo, è il caso di parlare della mappa, dato che Infinite vanterà contenuti sensibilmente superiori a quelli delle campagne di Halo 4 e 5 unite, e che la rinnovata libertà d'esplorazione non sarà superflua, ma direttamente correlata a una serie di modifiche strutturali molto importanti.