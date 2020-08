Google Pixel 4a, caratteristiche e prezzi svelati in anticipo

Dalla presentazione ufficiale di Google Pixel 4a ci separano poco più di 24 ore; intanto oggi domenica 2 agosto 2020 noi possiamo tornare a parlarvi del nuovo smartphone Android targato Google, proponendovi le informazioni più importanti che potreste attendervi.

Si parte proprio dalle caratteristiche di Google Pixel 4a: le specifiche tecniche del dispositivo sono state svelate in anticipo, e pertanto possiamo riportarvele qui id seguito in un pratico elenco. Gran parte di ciò che era lecito attendersi è stato, come vedrete, confermato prima della presentazione ufficiale:

Memoria 6/128GB

Processore Snapdragon 730G

5.81" Punch-hole FHD+ HDR 19.5:9 OLED Display, AOD & Now Playing

Dimensioni 144x69.4x8.2mm

Peso 143g

Batteria 3140mAH

Ricarica 18W

Audio Stereo

Fotocamere: 12.2MP (F/1.7) 77° FOV Dual Pixel Phase Detection Camera w/ OIS; 4K 30FPS, 1080p 120FPS; 8MP (F/2) 84° FOV Front Camera Titan M Security Module