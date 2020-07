Google Pixel 4a, la presentazione ha una data ufficiale

Google Pixel 4a ha infine una data ufficiale per la presentazione, dopo tante voci di corridoio susseguitesi di recente, con una sorta di comunicazione da parte della compagnia che ha annunciato l'evento per il 3 agosto 2020.

Viene dunque confermato l'ultimo rumor emerso nei giorni scorsi da parte del leaker Jon Prosser, attraverso una particolare iniziativa da parte di Google che di fatto ha svelato la data di presentazione. Si tratta in pratica di una sorta di puzzle da risolvere, che potete trovare a questo indirizzo.

Risolvendo il puzzle emerge la data di presentazione del Google Pixel 4a, ovvero il 3 agosto 2020. Per risolvere l'enigma, bisogna colorare i rettangoli che coprono la scritta in mezzo alla pagina secondo l'ordine tipico del vecchio logo Google, ovvero blu, rosso, giallo, blu, verde e rosso.

Una volta fatto questo, compare la data sopra il modello dello smartphone misterioso visibile in basso, anche se non viene specificamente menzionato il fatto che si tratti di Google Pixel 4a, riferendosi a questo solo come "il telefono che stavamo aspettando".

In attesa dell'annuncio ufficiale, sono emerse già diverse informazioni ufficiose sul Pixel 4a, comparso sul Google Store e con un possibile prezzo di lancio svelato da un leak che sembra porlo in diretta concorrenza con iPhone SE 2020, a 349 dollari, forse con una fotocamera superiore a quest'ultimo.

Per quanto ne sappiamo, tra le specifiche tecniche Google 4a dovrebbe avere un display OLED FHD+ da 5,81", un SoC Snapdragon 730 e archiviazione fino a 128 GB con 6 GB di RAM.