Google Pixel 4a, prezzo di lancio svelato da un leak: sarà guerra ad iPhone SE 2020

L'arrivo sul mercato del nuovo Google Pixel 4a è previsto nei prossimi mesi, ma nelle scorse ore un nuovo leak avrebbe svelato in anticipo il prezzo di lancio del nuovo smartphone di fascia media di Google. Prezzo che, se confermato, anticiperebbe una guerra in arrivo contro l'iPhone SE 2020.

Difatti pare che Google Pixel 4a sarà più economico sia del modello precedente, il Google Pixel 3a, sia di un altro device di fascia media già disponibile, l'iPhone SE 2020 di Apple. Stephen Hall di 9to5Google è convinto che costerà "appena" 349 dollari statunitensi (il dispositivo precedente ne costava 399 dollari). Anche se i prezzi italiani al cambio proponessero 400 euro, l'iPhone SE 2020 rimarrebbe comunque più caro: presenta attualmente un listino che parte dai 499 euro.

Probabilmente si scatenerà una guerra sul mercato della fascia media, ed è difficile prevedere da adesso chi vincerà tra Google Pixel 4a e iPhone SE 2020. Nelle scorse settimane si sono già scontrate le fotocamere dei rispettivi dispositivi, dimostrando come Google Pixel 4a abbia tutte le carte in regola per essere amato dai consumatori. Ricordiamo anche le sue presunte specifiche tecniche, che attendono ancora di essere confermate:

SoC Qualcomm Snapdragon 730 con GPU Adreno 618

Display: 5,81" 2340x1080, 443ppi, 60Hz

Memoria: 6GB di RAM, 64/128GB di storage

Fotocamera posteriore: sensore da 12,2MP Sony IMX363, dimensioni dei pixel da 1.4µm, ottica con apertura f /1.73, angolo di visione (orizzontale) di 65,6°, stabilizzazione EIS e OIS

Fotocamera anteriore (nel display forato): sensore da 8MP Sony IMX355, dimensioni dei pixel da 1.4µm, ottica con apertura f/2.0, angolo di visione (orizzontale) di 72,4°, fuoco fisso, supporto EIS Sensore di impronte sul retro

Connettività : 4G LTE, dual SIM, WiFi 802.11ac, Bluetooth, , USB-C, GPS, Glonass

Batteria: 3.080 mAh

Sistema operativo: Android 10