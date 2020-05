Google Pixel 4a, la fotocamera potrebbe battere quella di iPhone SE 2020

La fotocamera di Google Pixel 4a ha mostrato alcune prove delle proprie potenzialità nelle ultime ore, con scatti arrivati da diverse fonti della rete, tutte coerenti nei risultati mostrati. Non sono pochi coloro che temono già da ora, e seriamente, per le sorti di iPhone SE 2020, almeno dal punto di vista della fotocamera. Cerchiamo di capire perché.

Julio Lusson del portale di tecnologia cubano TecnoLike Plus ha postato su Twitter una comparativa tra delle foto identiche scattate con Redmi Note 8 e Google Pixel 4a: benché il primo device abbia in dotazione la bellezza di 48MP, quello di Mountain View con appena 12MP ha ottenuto risultati semplicemente straordinari. Potete vederli da voi nelle immagini riportate poco più avanti in calce all'articolo. Come si metteranno le cose per il nuovissimo iPhone SE 2020 quindi?

Ora, anche iPhone SE 2020 monterà una fotocamera posteriore da 12MP, ma le ottimizzazioni di Google sono note nel settore, ed erano evidenti già dal precedente e ottimo Google Pixel 3. Il parere di portali di tecnologia come tom's guide (ma non solo) è che Google Pixel 4a sarà in grado di battere tranquillamente iPhone SE 2020 dal punto di vista della fotocamera: resta da capire se le cose andranno davvero così.

Nuove informazioni relative a Google Pixel 4a dovrebbero arrivare nel corso del mese di maggio 2020, ma manca attualmente una data di lancio; il prezzo dovrebbe invece aggirarsi con maggiore precisione sui 399 dollari. Poche e da confermare le altre informazioni presenti: monterà forse uno Snapdragon 730 e avrà in dotazione 6GB di RAM con 64GB o 128G (in due varianti) di memoria interna.