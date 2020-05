Dragon Ball Z, sexy Androide C18 nel cosplay di Samanta Bravin

Nuovo giorno, nuovo cosplay a tema Dragon Ball Z: oggi 2 maggio 2020 possiamo tornare a proporvi una sexy Androide C18 che davvero non ha nulla da invidiare a tutti gli altri cosplay che vi abbiamo proposto nelle ultime settimane (a patto che vi piacciano manga e anime di Akira Toriyama).

La cosplayer in questione è Samanta Bravin, che ha realizzato il costume con le sue mani per poi postarlo su Instagram (dove come potete immaginare ha ottenuto notevoli riscontri). In particolare, la cosplayer si è occupata del trucco facciale e dell'acconciatura della parrucca di questa versione di Androide C18 estremamente sensuale, insistendo senza dubbio su rossetto e sugli occhi. La bellezza della ragazza è tale che non poteva di certo venirne fuori un androide brutto, non trovate?

Che cosa ne pensate del suo sguardo magnetico e anche del vestito perfettamente a tema? Se la sexy Androide C18 mostrata nell'immagine di seguito riportata non vi basta, allora recuperare la recente Bunny Bulma oppure volendo la sexy Nami di One Piece, anche se qui si passa all'opera di Eiichiro Ora.