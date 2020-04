Dragon Ball, sexy Bunny Bulma nel cosplay di annamoreirareal

Nuovo giorno, nuovo appuntamento imprescindibile con i cosplay a tema Dragon Ball: ecco che possiamo tornare a parlarvi di un costume dedicato a sexy Bunny Bulma e realizzato da un'artista particolarmente audace e competente.

Non che i cosplay dedicati a Bunny Bulma siano rari ormai, specialmente in questo periodo; pare che i fan dell'opera di Akira Toriyama abbiano riscoperto dall'oggi al domani il personaggio e intendano celebrarlo costantemente. La cosplayer annamoreirareal ha realizzato quindi una propria interpretazione del personaggio, davvero niente male a prima vista. Ma come sempre ci interessa sapere anche cosa ne pensiate voi. Il problema principale, come accade piuttosto spesso, resta l'acconciatura della parrucca azzurra, e non tanto la scelta degli accessori, questi ultimi calzanti e adatti.

Eccovi l'immagine della sexy Bunny Bulma di oggi, riportata qui di seguito. Ma, come ricorderete, sulle nostre pagine abbiamo già molti altri cosplay a farle compagnia: potete dare loro un'occhiata facendo riferimento all'elenco qui di seguito riportato..