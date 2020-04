Amazon Prime Video, film e serie TV in arrivo a maggio 2020

Il catalogo di Amazon Prime Video si rinnova: nel mese di maggio 2020 arriveranno, a distanza di alcuni giorni, nuovi film e serie TV discretamente interessanti, che vale la pena conoscere e tenere d'occhio. Facciamo il punto della situazione in questo rapido articolo, ricapitolando quindi film e serie TV di maggio 2020.

Ricordiamo che Amazon Prime Video è una piattaforma di streaming video disponibile gratuitamente per gli abbonati ad Amazon Prime; ma di recente il colosso dell'e-commerce ha lanciato anche l'Amazon Prime Video Store, negozio digitale dove acquistare e noleggiare film. Le uscite più importanti di maggio 2020 consistono in una serie di film per tutta la famiglia (e non).

Upload è una commedia fantascientifica di Emmy Greg Daniels, debutterà a partire dal 1 maggio 2020, quindi già dalla giornata di domani. Il 4 maggio 2020 sarà invece il turno di Qua la Zampa 2, sequel di un film particolarmente apprezzato dal pubblico. Interessante anche The Last Narc, docuserie di quattro episodi che racconta l'assassinio nella Drug Enforcement Administration del 1985, con il rapimento e l'omicidio di Enrique "Kiki" Camarena.

Ricapitolando, ecco un rapido elenco con tutti i film in arrivo su Amazon Prime Video a maggio 2020.

Upload (1 maggio 2020)

Qua La Zampa 2 (4 maggio 2020)

The Last Narc (15 maggio 2020)

Homecoming (22 maggio 2020)

Selah and The Spades (29 maggio 2020)