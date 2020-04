Amazon Prime Video Store disponibile in Italia, come acquistare e noleggiare film

Nel momento in cui scriviamo il colosso dell'e-commerce ha annunciato la disponibilità dell'Amazon Prime Video Store anche in Italia. Si tratta di un negozio digitale legato ad Amazon che permetterà di acquistare film e serie TV, oppure di noleggiarli per un certo periodo di tempo. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa importante novità, e anche come farlo naturalmente.

Come acquistare e noleggiare film? Innanzitutto Amazon Prime Video Store è una cosa diversa dal servizio Prime Video: quest'ultimo, con tutti i suoi contenuti, resta disponibile gratuitamente per chi è in possesso di una sottoscrizione attiva al servizio Amazon Prime. Amazon Prime Video Store funzionerà invece come store dedicato per effettuare acquisti o noleggi: sarà sufficiente recarsi sulla pagina ufficiale e procedere all'acquisto, per poi riprodurre i contenuti su smartphone, tablet, smart TV e in generale la maggior parte dei device compatibili sul mercato. Potete anche utilizzare l'app di Prime Video per raggiungere lo stesso risultato.

Amazon ha confermato che, dal punto di vista dei contenuti, "i film disponibili per il noleggio o l'acquisto nel Prime Video Store provengono dai principali studios americani come Disney, Warner Bros., NBCUniversal, Sony, Paramount, Lionsgate". Per esempio, nel momento in cui scriviamo alcuni film sono già disponibili, come Sonic - Il Film, Joker, Jumanji: Next Level, film italiani di Rai Cinema e Medusa Film come Pinocchio e 10 giorni senza mamma.

Proverete il nuovo servizio di streaming di Amazon? Oppure Disney per il momento soddisfa pienamente le vostre necessità?