Disney+: 50 milioni di abbonati in cinque mesi

Disney+ conta già dei numeri da record, con cinquanta milioni di abbonati fatti in soli cinque mesi dal lancio. La notizia proviene da Disney stessa, che l'ha esibita giustamente con un certo orgoglio.

A far lievitare gli abbonamenti nelle scorse settimane è stato il lancio internazionale, con l'India, l'ultima arrivata, che ha aggiunto ben 8 milioni di sottoscrizioni al numero complessivo, grazie alla partnership con il servizio locale Hotstar.

Purtroppo Disney non ha fornito molti dettagli sull'espansione di Disney+, ma si possono comunque fare alcune considerazioni. Uno dei motivi del successo è sicuramente Star Wars: The Mandalorian, probabilmente il prodotto migliore a tema Star Wars degli ultimi anni, film dell'ultima trilogia compresi. Inoltre il servizio è stato oggetto di molte offerte, comprese alcune che hanno coinvolto anche l'Italia. Infine, non va sottovalutata la forza dei franchise e dei film di Disney, che hanno un grande appeal soprattutto sui più giovani, ma anche su chi guarda con nostalgia agli anni 80 e 90. Attualmente chi volesse vedere i film di Fox, Marvel, Pixar e Star Wars potrebbe farlo solo acquistandoli o abbonandosi a Disney+.

Comunque sia, nonostante il notevole successo iniziale, Disney+ dovrà riuscire ad andare oltre il periodo di luna di miele, proponendo contenuti a getto continuo come fatto da Netflix e Amazon Prime Video, per citare due servizi concorrenti.