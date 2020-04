Final Fantasy 7 Remake, Tifa Lockhart nel cosplay sexy di Angie Strelnikova

Final Fantasy 7 Remake sta per arrivare, quindi è il caso di festeggiarlo con un bel cosplay di Tifa Lockhart, uno dei personaggi principali del gioco, realizzato da Angie Strelnikova, nome d'arte Angie Arrow, a fine 2019.

Tifa è sempre stata molto amata dalle cosplayer, anche se una delle sue caratteristiche fisiche rende difficile realizzarne delle versioni convincenti. D'altro canto la stessa caratteristica la rende apprezzatissima da chi ha un fisico affine al suo. Parliamo degli occhi, naturalmente.

Angie Arrow ne ha realizzata una versione abbastanza convincente e particolarmente sexy. Il costume è in linea con quello visto nel videogioco, con canotta bianca, minigonna, calze nere pesanti fino al ginocchio e guanti da battaglia. Angie ha lavorato molto anche per mantenere i capelli lunghi, altra caratteristica chiave di Tifa.



Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Tifa Lockhart farà parte del cast di Final Fantasy 7 Remake, che sarà disponibile da domani 10 aprile per PS4. In realtà sono in molti ad avere già la loro bella copia fisica e ad averlo finito, ma chi ha prenotato l'edizione digitale ha dovuto aspettare fino alla data di lancio ufficiale per giocare. Per avere più informazioni, leggete la nostra recensione di Final Fantasy 7 Remake.