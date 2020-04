Coronavirus: Nintendo Switch, bloccati i rifornimenti in Giappone

Nintendo ha bloccato i rifornimenti di Nintendo Switch per il Giappone a causa della diffusione della pandemia da coronavirus. Stando al resoconto di Nikkei, basato su di una fonte anonima interna alla compagnia considerata attendibile, la catena di distribuzione è andata in pezzi, non consentendo più a Nintendo di soddisfare la domanda di nuove console in patria. Le spedizioni in Europa e USA proseguiranno invece in modo regolare.

Si tratta di una pessima notizia per Nintendo, visto che il Giappone è forse il territorio dove Nintendo Switch sta andando meglio, visti gli ottimi numeri che mostra ogni settimana nelle classifiche giapponesi.

D'altro canto Nintendo Switch è uno degli oggetti del desiderio di molti di coloro che sono costretti a stare in casa per evitare il diffondersi della pandemia, quindi la domanda nelle ultime settimane è stata altissima. Nintendo Switch viene prodotta in Cina e Thailandia, due territori molto colpiti dal COVID-19. La produzione nelle scorse settimane è ripresa, ma non a pieno ritmo.