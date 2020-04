Call of Duty: Warzone: modalità di coppia in arrivo, stando al sito ufficiale

Stando al sito ufficiale, presto Call of Duty: Warzone sarà arricchito dalla richiestissima modalità di coppia. In realtà attualmente sul sito ufficiale non c'è niente in merito, ma vediamo cos'è successo.

Con l'arrivo della Stagione 3, Activision e Infinity Ward hanno pubblicato un teaser, ora rimosso, che anticipava proprio la modalità di coppia o Duos, come si suol dire. Nonostante la rimozione, sono in molti ad averlo visto e a poterlo confermare.

Il teaser in questione era formato da alcune immagini che descrivevano le nuove modalità. Una era dedicata a Quads, la modalità aggiunta con la Stagione 3, mentre in un'altra si vedeva una squadra formata da due giocatori, con uno che sparava ai nemici e l'altro che forniva copertura con uno scudo tattico. Sull'immagine c'era scritto appunto Duos.

Attualmente né Activision, né Infinity War hanno commentato l'accidentale fuga di notizie, ma alcuni hanno conservato le immagini, come potete vedere nel tweet pubblicato in fondo alla notizia.

Per il resto vi ricordiamo che Call of Duty: Warzone è la modalità battle royale free-to-play di Call of Duty: Modern Warfare, disponibile per PC, Xbox One e PS4.



BREAKING: Duos is coming to Call of Duty Warzone in Modern Warfare Season 3, according to the official website.

This has since been removed from the website. #Warzone pic.twitter.com/rTBSAuzD4Q