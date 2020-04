Call of Duty: Modern Warfare / Warzone, Stagione 3 disponibile, tutti i dettagli

"I giocatori si stanno divertendo e noi siamo entusiasti nel vedere le reazioni incredibili di tutta la community , il che rende ancora più emozionante introdurre tutti questi contenuti gratuiti e le nuove esperienze che sono in serbo per la Stagione 3", ha dichiarato Ryan Burnett, Senior Executive Producer di Raven Software. "Ci sono contenuti per tutti, che si tratti del multigiocatore di Modern Warfare o di un combattimento all'ultimo sangue in Warzone, tutti gli stili di gioco sono i benvenuti."

David Stohl, Co-Studio Head di Infinity Ward ha dichiarato in merito: "Quando giochi a Modern Warfare e a Warzone, ti unisci a un'enorme community di giocatori che si diverte, si relaziona e gioca insieme. La Stagione 3 è ricca di moltissimi nuovi contenuti gratuiti sia per i giocatori di Warzone sia per quelli di Modern Warfare. Grazie a nuove mappe e modalità in arrivo nel Multigiocatore e nuovi modi di giocare a Warzone, inclusa la nuovissima modalità Quad, questa stagione sarà fantastica; non vediamo l'ora che tutti inizino a giocarci".

Activision ha annunciato che la Stagione 3 di Call of Duty: Modern Warfare / Warzone è disponibile con tutti i suoi nuovi contenuti. Scaricando il corposo aggiornamento riceverete nuove mappe, modalità, armi, Operatori, skin per veicoli, oggetti estetici e tanto altro ancora.

• Le modalità Quads sono ora disponibili in modalità Battle Royale e Malloppo, permettendo agli amici di formare una squadra di quattro per mettere alla prova il loro lavoro di squadra in una battaglia per la sopravvivenza.

• Entro la fine della stagione arrivano ulteriori playlist per Battle Royale e Malloppo che limitano la scelta ad armi specifiche e offrono modalità dinamiche come mirini e fucili a canna liscia.

• Nel corso della stagione verranno introdotte nuove armi e nuovi progetti nelle casse di rifornimento e nei bottini a terra, insieme ad un fitto calendario di eventi XP, contenuti gratuiti, feste e altro ancora per tutti i giocatori.

Anche il Battle Pass si rinnova grazie ai nuovissimi contenuti della Stagione 3 ed è carico di 100 livelli con nuovi entusiasmanti oggetti e sfide da sbloccare in Modern Warfare e Warzone. Con il continuo rilascio di contenuti di Call of Duty nell'universo di Modern Warfare, tutti i giocatori potranno ottenere livelli gratuiti, inclusi punti COD gratuiti che possono essere utilizzati nel negozio o per acquistare i Battle Pass. Tutti i giocatori possono anche guadagnare due nuove armi funzionali, il robusto e agile fucile da tiratore SKS con tante opzioni di modifica e la ben equipaggiata pistola Renetti con una varietà di accessori gratuiti ottenibili semplicemente giocando.

Inoltre, coloro che acquistano il Battle Pass sbloccano immediatamente Alex, il coraggioso Operatore della CIA proveniente dalla campagna di Modern Warfare. Nella Stagione 3, il tenente Simon "Ghost" Riley ha contattato Captain Price per avere un supporto ulteriore, richiamando così in servizio su Verdansk l'Operatore della CIA Alex per unirsi alla lotta nel multigiocatore e in Warzone.

Il Battle Pass della Stagione 3 include anche: nuove skin per veicoli, la mossa finale del cane Riley, Tomogunchi Black e dozzine di progetti di armi, skin per Operatori, oggetti estetici, gettoni XP, punti COD e altro ancora. I fan che vogliono accelerare i loro progressi nel gioco e ottenere i premi più velocemente, possono acquistare il pacchetto di Battle Pass che include 20 salti di livello. Con la progressione condivisa, tutti gli oggetti guadagnati in Modern Warfare saranno trasferiti anche in Warzone e tutti quelli guadagnati in Warzone saranno disponibili anche in Modern Warfare qualora il giocatore decida di passare alla versione completa.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Call of Duty: Modern Warfare e Call of Duty: Warzone sono disponibili per PC, Xbox One e PS4.