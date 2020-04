PS5, il design della console rivelato dal controller DualSense?

Il design di PS5 potrebbe essere stato rivelato dal controller DualSense, secondo la teoria di un utente abbastanza discussa sul celebre forum Resetera.

Il ragionamento in questione traccia un parallelo fra l'estetica del touchpad del controller Sony, in particolare quello presente nell'ultimo modello di DualShock 4, e la forma di PS4 Pro vista dall'alto: un rettangolo impreziosito nella parte frontale da una striscia LED blu elettrico.

Ebbene, se tale "regola" venisse rispettata anche nel caso di PlayStation 5, vista dall'alto la nuova console ricorderebbe un trapezio isoscele con i contorni arrotondati, circondato da una striscia LED. Come nel mockup che abbiamo realizzato, eccolo:

Questo fattore di forma potrebbe svilupparsi verso il basso con soluzioni in stile "biscotto" simili a quelle adottate da Microsoft per Xbox One S, dunque con un inserto nero per poi continuare con un'altra porzione bianca o qualcosa di simile.

La teoria è interessante perché in qualche modo riprenderebbe la peculiare forma del devkit di PS5, pur senza presentare un solco centrale, suggerita anche da un'icona comparsa sul sito PlayStation.