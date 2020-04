Streets of Rage 4 gratis su Xbox Game Pass, ma la data di uscita potrebbe slittare

Streets of Rage 4 sarà disponibile gratis su Xbox Game Pass fin dal day one, il che è un'ottima notizia per i possessori di Xbox One ed eventualmente PC, laddove il gioco dovesse rientrare anche in quel catalogo.

C'è però anche una cattiva notizia, e riguarda la data di uscita di Streets of Rage 4, fissata al 23 aprile: stando a quanto dichiarato dal team di sviluppo, è possibile che il gioco non sia pronto in tempo e dunque il lancio potrebbe subire un rinvio.

"Siamo consapevoli che la data di uscita di Streets of Rage 4 è stata rivelata da un leak alcune ore fa, ma al momento non possiamo confermare che sia corretta", ha scritto Lizardcube su Twitter. "Ci scusiamo per la confusione, vi aggiorneremo non appena possibile."

Nuovo capitolo della storica serie SEGA nata su Mega Drive, SOR4 vanterà un roster composto da vecchi e nuovi personaggi, a cui si aggiungeranno le versioni vintage dei protagonisti classici, come rivelato nell'ultimo trailer che riportiamo in calce.

La formula sarà quella che già conosciamo, con un manipolo di eroi impegnati a picchiare i membri di una gang che terrorizza la città, tenendone i rappresentanti politici sotto ricatto e non temendo dunque le forze dell'ordine.