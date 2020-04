Cyberpunk 2077, una delle NVIDIA RTX 2080 Ti Limited in vendita a 5.100 dollari

Una delle NVIDIA RTX 2080 Ti Limited Edition griffate Cyberpunk 2077 è in vendita a 5.100 dollari su eBay, con 39 offerte finora e ancora 10 ore mancanti alla chiusura dell'asta.

La persona che sta vendendo la scheda è uno dei fortunati vincitori del concorso organizzato da CD Projekt RED, che ha distribuito in totale circa 140 di queste versioni speciali della RTX 2080 Ti. Una vera rarità, insomma.

Il venditore sostiene di aver visto altre GPU dello stesso tipo vendute per non meno di 3.000 dollari, e sebbene la cifra sia stata aumentata artificiosamente (ci sono diverse puntate effettuate da profili con zero feedback), l'attuale maggiore offerente sembra legittimo e pare disposto a spendere appunto 5.100 dollari per avere la scheda.

Le personalizzazioni estetiche effettuate da NVIDIA per l'occasione sono davvero interessanti, come potete vedere nel video qui in calce, e riprendono colori e tematiche di Cyberpunk 2077.

Per quanto riguarda il gioco, la data di uscita fissata al 17 settembre non è stata finora ritoccata dal team di sviluppo, che sembra dunque ragionevolmente sicuro di riuscire a chiudere i lavori in tempo nonostante l'attuale situazione.