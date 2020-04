Resident Evil 3 secondo nella classifica UK, vendite dimezzate rispetto a RE 2

Resident Evil 3 ha debuttato in seconda posizione nella classifica UK, ma le vendite del gioco risultano essere la metà rispetto a quelle totalizzate al lancio da RE 2.

Non è una buona notizia per Capcom, che puntava senz'altro sul successo commerciale di Resident Evil 3 per consolidare la sua linea di remake, vedi anche il recente sondaggio rivolto ai fan del franchise.

Il dato risulta falsato per via di un assalto in massa alla versione digitale del gioco? Improbabile, se consideriamo che il mercato retail inglese sta osservando una crescita durante queste settimane di quarantena.

Prima del lockdown le vendite settimanali nel Regno Unito ammontavano infatti a circa 150.000 copie, mentre nelle ultime tre settimane si è proceduto a colpi di 350.000 unità.

Classifica inglese, settimana dal 30 marzo al 5 aprile 2020