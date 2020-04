Resident Evil, Capcom vuole sapere con un sondaggio se i giocatori vogliono altri remake

Capcom ha spedito un sondaggio per chiedere ai giocatori se vogliono degli altri remake della serie Resident Evil. Dopo i remake della trilogia originale, di cui l'ultimo, Resident Evil 3, è uscito pochi giorni fa, Capcom potrebbe continuare sulla stessa strada anche in futuro.

Una delle domande di un recente sondaggio spedito ai fan chiede proprio se sarebbero interessati ad acquistare altri remake della serie Resident Evil, senza però specificare quali. L'idea che si sono fatti molti è che il publisher giapponese voglia rimettere mano anche a Resident Evil 4, 5 e 6. Del resto è la stessa Capcom che l'anno scorso ha parlato di voler continuare a produrre remake dopo il successo di Resident Evil 2.

Dare per scontato che presto vedremo un Resident Evil 4 remake o un Resident Evil: Code Veronica remake, forse è eccessivo, però gli indizi in merito ci sono e sono davvero forti. Certo, molti a questo punto stanno iniziando a chiedere qualcosa di completamente nuovo, invece dell'ennesimo rifacimento, ma se il risultato è Resident Evil 2 non c'è di che lamentarsi (a Resident Evil 3 è andata peggio).

Come già detto, recentemente è stato lanciato il remake di Resident Evil 3 per PC, Xbox One e PS4. Se volete saperne di più, leggete la nostra recensione.