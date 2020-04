Resident Evil 3 su PC, una mod sblocca le animazioni degli zombie distanti

La versione PC di Resident Evil 3 ha ricevuto una mod che consente di migliorare ulteriormente la grafica del gioco andando a sbloccare le animazioni degli zombie che si trovano a una certa distanza dal nostro personaggio.

Come certamente saprete, se avete già giocato con Resident Evil 3, il titolo Capcom vanta un comparto tecnico d'eccellenza che però ricorre a un vecchio espediente per diminuire il carico sulla GPU in determinate situazioni.

Nello specifico, il gioco riduce i frame d'animazione dei nemici distanti, bloccandoli a 30 fps anche qualora le regolazioni grafiche siano state impostate di modo da far girare l'esperienza a 60 frame al secondo e oltre.

L'effetto è abbastanza strano, ma come detto grazie a questa mod (cliccate qui per scaricarla) è possibile risolvere il problema e armonizzare la fluidità dei movimenti degli zombie a quella del resto della grafica, a costo ovviamente di impegnare un maggior numero di risorse.

Non si tratta ovviamente dell'unica creazione dei modder, che con Resident Evil 3 si stanno divertendo un mondo: abbiamo parlato di recente della Reshade Ray Tracing Mod e dell'inquietante mod con Fuffi di Animal Crossing.