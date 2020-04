Fortnite: "Counter-Strike è superiore, almeno ti diverti" secondo il pro player Bumpaah

Counter-Strike: Global Offensive è uno dei tanti titoli online pubblicati negli scorsi anni che hanno permesso la nascita, a posteriori, del Battle Royale come lo conosciamo oggi e di Fortnite Battaglia Reale. Eppure alcuni sono convinti che Fortnite non abbia superato del tutto (o in tutto) i videogiochi precedenti: per esempio il pro player Bumpaah. Anzi, quest'ultimo ha dichiarato che CSGO è superiore al titolo di Epic Games.

La discussione di Bumpaah, pro player anche nel contesto di Fortnite Battaglia Reale, è nata durante un recente livestream. Parlando dello scenario competitivo di entrambi i titoli, Bumpaah ha espresso un parare personale: secondo lui, i pro player di Fortnite sono attratti dai tornei ufficiali semplicemente per via del lauti premi in denaro. Quelli di Counter-Strike: Global Offensive, invece, amano il titolo a prescindere da tornei, vittorie e ricompense. "Counter-Strike: Global Offensive è superiore a Fortnite, perché almeno ti diverti".

Dati recenti sembrano dare ragione alla teoria di Bumpaah: lo scorso 4 marzo 2020 CSGO ha raggiunto il record di 1.230.947 giocatori in totale, superando di 10.000 presenze il precedente. E questo a distanza di anni, dato che il gioco arrivò sul mercato il 21 agosto del 2012. Dettaglio sicuramente considerevole, benché è ovvio che a livello di numero di videogiocatori una paragone tra Counter-Strike e Fortnite Battaglia Reale sia semplicemente insensato.

E ne approfittiamo per ricordare che i record di presenze a volte creano anche danni alla rete: come i bambini italiani che giocando a Fortnite l'hanno congestionata.