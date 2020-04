Saints Row: The Third Remastered: data e trailer per Ps4, PC e Xbox One

Koch Media e Volition hanno annunciato Saints Row: The Third Remastered pubblicando la data e un trailer di comparazione per Ps4, PC e Xbox One. Questa versione riveduta e corretta del terzo capitolo della saga dei Santi sarà disponibile dal 22 maggio 2020.

Saints Row: The Third Remastered vi mette al comando dei Saints all'apice del proprio potere: anni dopo aver conquistato Stilwater, i Third Street Saints sono passati dall'essere una gang di teppisti a diventare un vero marchio commerciale, dando il nome a scarpe da ginnastica, bevande e bamboline di Johnny Gat disponibili presso i migliori rivenditori. Sono i Saints che comandano a Stilwater, ma il loro successo non è passato inosservato. Il Syndicate, una leggendaria confraternita criminale con tentacoli che si estendono in tutto il mondo, ha preso di mira i Saints e pretende che versino un tributo.

Rifiutandoti di sottostare ai loro ordini, i protagonisti decidono di dare battaglia nelle strade di Steelport, un'ex moderna metropoli che, sotto il controllo del Syndicate è diventata un ghetto peccaminoso.

Il gioco lo conoscevamo (ecco qui la recensione della recentissima edizione per Nintendo Switch), scopriamo, invece, le caratteristiche di questa nuova edizione.