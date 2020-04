Fortnite, i pro player Rhux e Poach vanno via: non è più divertente

Nell'ultimo periodo non sono pochi i pro player che per un motivo o per un altro hanno deciso di abbandonare Fortnite Capitolo 2. Non si tratta solo di problematiche legate agli ultimi aggiornamenti del Battle Royale di Epic Games: più semplicemente, dopo anni il gioco non li diverte più. Qualcosa di simile è accaduto per Rhux e Poach.

Rhux e Poach in particolare vanno via da Fortnite Capitolo 2. Jake Brumleve di TEam Liquid, noto nello scenario competitivo come Poach, ha deciso di ritirarsi; discorso identico per Keenan Santos, ovvero Rhux. I commenti di questi personaggi sono sempre gli stessi: "Fortnite non è più divertente", "non mi sto divertendo più". In alcuni casi spunta anche una critica verso gli sviluppatori "con la mira assistita non c'è competizione, e questo è tutto".

Al di là del fatto che Fortnite Capitolo 2 a distanza di anni dal suo rilascio possa ancora divertire o meno, quello legato alla mira assistita (aim assist) è un problema di vecchi data che è tornato a risvegliarsi recentemente. Anche Ninja e Tfue si sono scagliati più volte con veemenza contro i comandi legacy presenti su console, che comportavano una mira assistita in grado di avvantaggiare i giocatori: quest'ultima pare comunque sopravvivere.

For the people who care, I haven't been playing Fortnite for months.

1. Fortnite isn't fun.

2. Aim assist isn't competitive. That is all. pic.twitter.com/kBUUK7kxnJ — Rhux (@Rhux26) 31 marzo 2020