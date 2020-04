Assembla che ti Passa #242

Assembla che ti Passa è una rubrica settimanale che raccoglie le principali novità legate all'hardware da gioco PC e propone tre configurazioni, divise per fasce di prezzo, pensate per chi desidera assemblare o aggiornare la propria macchina. Come al solito i suggerimenti e le correzioni sono ben accette a patto che i toni siano adeguati. Un ulteriore consiglio è quello di leggere i paragrafi che presentano le configurazioni prima di dare battaglia nei commenti.

Il COVID-19 impazza in tutto il mondo, sprangando le porte di casa di metà dell'intera razza umana, ma non ha fermato Intel e NVIDIA che ci hanno regalato un paio di settimane interessanti, prima con la presentazione di novità importanti per il ray tracing e per l'upscaling DLSS e poi con una valanga di portatili molti dei quali pensati per sfruttare il binomio tra i nuovi processori Intel Comet Lake-H di decima generazione e le appena presentate versioni mobile delle GeForce RTX 2070 e 2080 SUPER. Più potenza, quindi, ma senza incrementi di prezzo nel caso dei modelli base dei laptop equipaggiati con GPU NVIDIA che, in arrivo a partire dal 15 aprile, partiranno da 699 euro in combinazione con la GeForce GTX 1650, da 999 euro con la GeForce RTX 2060 e da 1199 euro con la GeForce RTX 2070 SUPER. Chi vorrà spendere, comunque, potrà farlo senza problemi puntando a nuove ozpioni che includono pannelli 1080p da 300Hz, schermi 4K a refresh elevato e processori Intel di decima generazione da 8 core e 16 thread, capaci di superare i 5GHz di clock e accompagnati dal pieno supporto per il Dynamic Boost delle nuove GeForce RTX SUPER. Ma la tecnologie che permette di sottrarre potenza alla CPU quando questa viene usata poco, con l'obiettivo di spingere la GPU senza incrementare il consumo complessivo, sarà anche tra le caratteristiche dei portatili Ryzen 4000 equipaggiati con le nuove schede NVIDIA. Inoltre è possibile abilitare il supporto anche sui processori Intel di nona generazione, anche se starà ai costruttori occuparsi retroattivamente della cosa.

Se i portatili di nuova generazione sono arrivati puntuali, o quasi, non sono da escludersi ritardi sulle nuove GPU AMD e NVIDIA, attese per fine anno, e sulle nuove console. Ma i lavori stanno comunque andando avanti in un settore tecnologico che si arrangia e continuerà ad arraggianrsi tra smart working, quarantene a intermittenza, mascherine, immunità di gregge e speranza in un vaccino, a quanto pare ormai vicino alla sperimentazione. Ebbene, in tutto questo sono arrivati anche i summenzionati Ryzen 4000H con una lineup in gran parte composta da modelli da 8 core e 16 thread. Avversari diretti degli Intel Core di decima generazione con architettura Comet Lake-H, i processori basati su architettura Zen 2 a 7 nanometri sono tutti disponibili in due varianti, una da 45W caratterizzata dalla sigla H e una a 35W distinta dalla dicitura HS, entrambe ben più affamate di energia dei Ryzen 4000U, pensati per fermarsi a 15W anche nei chip da 8 core. Ma in questo caso tutti i processori supportano il Simultaneous Multithreading e godono di frequenze base piuttosto buone, parlando di CPU Mobile, che partono dai 3.0GHz dei Ryzen 5 4600H e HS, per arrivare ai 3.3GHz del Ryzen 9 4900H, il più veloce anche in boost con 4.4GHz di picco. In quest'ultimo caso siamo ben lontani dai 5.1GHz raggiunti dall'Intel Core i9-10980HK in modalita Boost e dai 5.3GHz raggiunti nelle soluzioni pensate per un TPD da 65W, ma ci troviamo di fronte a un vantaggio per le CPU AMD di 600MHz quando tutte le CPU lavorano alla stessa frequenza, garantendo così prestazioni multithread elevatissime e, stando ai primi test, un'ottima produttività.

La serrata di Wuhan e la cancellazione delle fiere interazionali, in sostanza, sembrano aver causato ritardi di massimo qualche giorno, cosa confermata anche dalla comparsa di una vecchia conoscienza. Affiorata a più riprese tra le indiscrezioni degli ultimi mesi, la GeForce GTX 1650 con 4GB di memoria GDDR6 è arrivata, anticipata di qualche ora dalla comparsa nei listini di una GIGABYTE Windforce 2X che rivela alcune caratteristiche, presumibilmente comuni a tutti i modelli, come bus a 128 bit, 192GB/s di banda passante e VRAM a 12Gbps, con un bel salto rispetto agli 8Gbps della versione precedente. Scende il clock base, con 1590MHz confermati sul sito NVIDIA contro i 1665MHz delle versioni precedenti, ma restano uguali quelle di picco, almeno per la Windforce OC che arriva a 1710MHz. Ma il cambio di passo della memoria dovrebbe comunque garantire un incremento del 6%, secondo test però tutti da verificare, che pur non cambiando certo gli equilibri della fascia bassa, è certo benvenuto considerando che i nuovi modelli della GTX 1650 dovrebbero avere gli stessi prezzi di quelli vecchi. In quanto a supporto, come sempre, ci aspettiamo tutti i classi modelli di tutte i costruttori principali, ma per ora i comunicati ufficiali sono arrivati da INNO 3D, con un modello TWIN X2 OC e uno COMPACT per le soluzioni ITX, e da MSI, protagonista dei primi rumor sulla GTX 1650 D6, che ha rivelalo una lineup composta da 8 modelli suddivisi tra base, Gaming, VENTUS XS e AERO ITX.