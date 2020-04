Mount & Blade 2: Bannerlord, il provato della versione Early Access

Per arrivare a questo provato di Mount & Blade II: Bannerlord , un titolo atteso con trepidazione da una buona fetta dei giocatori PC, ci sono voluti 8 anni e siamo ancora alla versione early access, con il titolo TaleWorlds che deve affrontare ancora un gran lavoro di pulizia e bilanciamento prima di potersi dire completo. Per fortuna parte dei crash e dei problemi più gravi sono stati risolti con le prime patch, ma serve una base granitica per un titolo che, lo diciamo subito, non vuole rivoluzionare nulla, ma punta a potenziare l'acclamata formula dell'originale.

Un classico in versione potenziata

Nonostante qualche evidente problema tecnico, Bannerlord è un successo da 220.000 giocatori in contemporanea, segno che il medioevo ha tanti fan tra i giocatori e che la formula dell'originale, arrivata a piena maturazione con Warband, può dire ancora parecchio, senza bisogno di rivoluzioni. Il solo spostarsi nella mappa di viaggio ci chiede di tenere conto di quali territori attraversiamo, dei briganti, del peso dell'equipaggiamento, del numero di uomini, di eventuali prigionieri, del cibo e del tempo, sempre più prezioso man mano che i nostri impegni politici e i possedimenti da difendere diventano più numerosi. Ma le piccole rifiniture, le aggiunte e l'evoluzione tecnica, che comprende gran parte dell'interfaccia, rendono tutto più piacevole, ancora più complesso e più accogliente, impreziosendo una componente vitale del titolo. Questo anche se la paziente raccolta di uomini e pezzi di equipaggiamento è funzionale al momento momento in cui si scende in campo per dare battaglia. Ed è qui che ritroviamo un pezzo della vecchia interfaccia, con un sacco di tasti da premere per selezionare ogni singolo drappello e dare ordini mirati. Sia chiaro, non è facile inventarsi un modo per gestire nel dettaglio un esercito diviso in svariate unità che può arrivare a contare 500 uomini, ma avremmo preferito un menù radiale o una visuale strategica a una pletora di tasti.

Con la campagna torna la creazione del personaggio che ci permette di scegliere cosa ci è capitato dall'infanzia all'età adulta, guadagnando caratteristiche. Quanto scelto ci fornisce inoltre un backgroud da appioppare al nostro avatar, magari in accordo con l'aspetto che può essere cesellato nel dettaglio con l'editor del personaggio. Purtroppo della corporatura possiamo decidere solo la dimensione, ma quando si passa al viso possiamo ritoccare nel dettaglio ogni aspetto, dal naso alla fronte. Ed è così che nascono personaggi finalmente ben distinguibili, anche per i nobili, sempre legati da innumerevoli legami di alleanza e parentela, in cui possiamo infiltrarci facendo favori o torti, che ci mette di fronte a una pletora di comandanti, pretendenti al trono, guerrieri, guerriere, cortigiane e ruffiani. Ed è questo il cuore della campagna che ci offre una missione strutturata con cui iniziare e una quest line decisamente lunga, ma non permette alla narrativa di interferire con lo spirito libero di un titolo che, l'abbiamo detto, riprende praticamente tutto da Warband. Siamo quindi sempre liberi di ridefinire alleanze, amicizie e possedimenti costruendo la nostra ricchezza, economica e sociale, affrontando piccole bande, piombando sul campo di battaglia in aiuto di un alleato, affrontando enormi schieramenti o provando il nostro valore tra duelli e tornei, ora strutturati con tanto di possibilità di assistere agli incontri degli avversari che incontreremo nella fase successiva.