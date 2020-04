Pode, la recensione

Insieme ne usciremo

Pode non è uno di quei giochi in cui la componente narrativa si cimenta in voli pindarici o argomentazioni particolarmente elaborate, anzi. Il titolo è interamente muto e "parla" solo per suoni e immagini. Tuttavia, è pur sempre presente una fievolissima linea narrativa che giustifica lo scandagliarsi delle azioni da compiere nel corso della partita. In sostanza, una stella cade su una terra sconosciuta. Qui incontra una roccia, che cercherà in tutti i modi di aiutarla a ritrovare la via di casa. Questo fil rouge stende le basi per un gameplay profondamente influenzato dalla componente cooperativa. Infatti, è possibile giocare l'intera campagna in co-op locale a schermo condiviso. I personaggi non sono "fissi". È, infatti, possibile scambiare il proprio alter-ego con l'altro giocatore in qualsiasi momento semplicemente premendo un pulsante (nel caso della versione PC, utilizzando il pad Xbox, il tasto è Y). Questo rende molto più semplice interagire all'interno del gioco con il proprio compagno d'avventure, in quanto con la sola pressione di un tasto lo si può aiutare a superare un determinato ostacolo, oppure gli si può mostrare la propria strategia.

La campagna può essere giocata anche in solitaria, ma il gameplay ne risente molto. Quindi il nostro consiglio è quello di cimentarvi in questa avventura con chiunque avete a tiro: vostra sorella, il vostro partner, vostro padre, vostra nonna. Il gioco è talmente semplice (a livello di comandi da memorizzare) che può essere giocato da chiunque, dai più piccoli agli ultranovantenni. La vera difficoltà sta negli enigmi, in quanto la natura puzzle è la seconda, forte, metà che caratterizza Pode.