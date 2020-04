Logitech G Pro X, la recensione

Design e materiali

Il primo impatto con le Logitech G Pro X, come detto, è destabilizzante: sembra di trovarsi di fronte un headset professionale, quasi completamente di colore nero, caratterizzato da splendide finiture in similpelle per l'archetto (adeguatamente imbottito) e i padiglioni in memory foam, che peraltro è possibile rimuovere per un eventuale pulizia o sostituzione (nella confezione ce n'è un secondo paio). Ci era capitato di vedere qualcosa di simile solo sulle Turtle Beach Elite Pro, per fare un confronto.

La struttura principale è in acciaio con forcella in alluminio, e sono in metallo anche i terminali esterni che recano il logo dell'azienda al centro, in una trama di cerchi concentrici a rilievo, mentre internamente delle grosse stampe indicano qual è l'altoparlante destro e quale il sinistro. La flessibilità è ottima, così come le regolazioni laterali, e la costruzione appare molto robusta.

La confezione, anch'essa quasi completamente nera (al limite della leggibilità per il nome del modello, stampato a basso contrasto, lucido su opaco), include un sacchetto per il trasporto, un DAC USB, due cavi jack standard (di lunghezza diversa, con microfono in linea o senza, per i cellulari), un cavo Y per i computer con porta separata e il già citato microfono con tecnologia Blue VO!CE.

La comodità delle Logitech G Pro X si percepisce fin da subito, e così quando si indossa l'headset non arrivano che conferme: il peso contenuto (320 grammi senza cavo), di concerto con le generose imbottiture, consente di tenere le cuffie in testa per lunghi periodi di tempo senza accusare alcun fastidio.

Gli ampi padiglioni circondano completamente le orecchie, restano freschi e forniscono un isolamento acustico discreto, celando driver al neodimio da 50 millimetri con risposta in frequenza da 20 Hz a 20 KHz, mentre il microfono rimovibile è molto duttile e può essere regolato a piacimento.

Anche in tale frangente la percezione è quella di un prodotto di fascia superiore, che a conti fatti è la caratteristica più forte del prodotto: dopo aver sbagliato tanto con il modello precedente, l'azienda ha evidentemente tenuto conto delle critiche e scelto una strada differente.