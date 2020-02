Hunt: Showdown, la recensione

Gameplay e modalità

L'esperienza di Hunt: Showdown è prettamente multiplayer, con un massimo di dodici giocatori che si muovono all'interno di una delle due ampie mappe affrontando la missione in solitaria, ognuno per sé, oppure suddivisi in squadre da due o tre componenti.



La modalità principale, Cacciatore di Taglie, prevede l'esplorazione dello scenario alla ricerca di indizi per trovare ed eliminare un boss su cui pende una ricca taglia (ce ne sono tre: un enorme macellaio, un ragno gigante e un assassino sfuggente), ma è possibile anche cimentarsi con una partita veloce dai tratti più lineari, pur inevitabilmente meno interessante.



Utilizzando una speciale visione, richiamabile in qualsiasi momento, si possono individuare delle tracce azzurre nel buio: indizi che vanno localizzati e attivati per arrivare più vicini alla posizione del mostro.

Una volta ottenute tre tracce, è possibile scoprire dove si trova l'obiettivo, eliminarlo, eseguire un lungo rito di purificazione sulle sue spoglie, raccoglierle e recarsi presso uno dei punti di fuga che si trovano alle estremità dello scenario per riscuotere la taglia. C'è un solo problema: i nostri avversari non rimarranno fermi a guardare, anzi potrebbero attendere che facciamo il lavoro sporco al posto loro, freddarci e rubare le risorse che avevamo faticosamente ottenuto.



Potremmo tuttavia subire un ulteriore smacco: superata una fase iniziale "assistita", che ci conduce fino a un certo livello di esperienza, a ogni game over perderemo per sempre il personaggio che stiamo utilizzando e i suoi oggetti. Dovremo dunque ricominciare da capo con un altro pistolero, per fortuna senza annullare la progressione generale legata al profilo, quella cioè che consente di sbloccare nuove armi, equipaggiamento e abilità da assegnare.