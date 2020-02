Dragon Ball Super: il nuovo potere di Moro, nel capitolo 57 del manga

Il capitolo 57 del manga di Dragon Ball Super è ora disponibile ufficialmente per la lettura, sia in formato cartaceo (nel solo Giappone, per ora) che digitale (gratuitamente e legalmente su Manga Plus, trovate il link nel campo Fonte di questo articolo). Premesso questo, il capitolo in questione ha mostrato il nuovo potere di Moro.

A quanto pare, il nuovo nemico super potente di Dragon Ball Super non ha ancora cessato di stupire tutti i lettori del franchise di Akira Toriyama e Toyotaro: apprendiamo dal capitolo 57 del manga, infatti, che Moro è in grado di potenziare i propri guerrieri. Era già noto come Moro sia in grado di assorbire l'energia vitale di eroi e pianeti, ora però si scopre che può incanalarla in altre creature, per potenziarle e renderle così più letali. Lo ha fatto con il suo braccio destro, affinché fosse in grado di sconfiggere C17 e C18.

Non è chiaro se questa nuova tecnica di Moro, il potenziamento delle altre forme di vita, abbia anche dei punti deboli: il ricevente deve anche sopportare qualche forma di contraccolpo? Lo scopriremo probabilmente nel prossimo capitolo 58 del manga di Dragon Ball Super.