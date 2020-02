Baldur's Gate 3 in early access nel 2020 e 7 giochi D&D in lavorazione, lo dice Hasbro

Baldur's Gate 3 sarà disponibile in early access entro la fine del 2020. Lo ha detto Hasbro, la società che possiede Wizards of the Coast e dunque la licenza D&D, in una recente call con gli investitori. I piani della società non si fermano qui: sono in lavorazione altri 7 giochi legati alla licenza D&D. Usciranno a cadenza annuale da qui al 2025.



Ottime notizie per i fan di Baldur's Gate 3 e di Dungeons&Dragons in generale. Durante una conferenza con gli investitori il colosso dei giocattoli Hasbro ha delineato i suoi piani per i prossimi mesi, anche del ramo videoludico dell'azienda. Anticipando ciò che Larian svelerà tra una settimana in live streaming, la compagnia ha detto che il terzo capitolo dell'amata serie di GDR arriverà in early access entro la fine del 2020.



Tra non molto, dunque, potremo avere un primo assaggio di questo attesissimo gioco. Tra qualche giorno, però, ne sapremo di più, dato che Larian mostrerà per la prima volta il gameplay e sarà più esplicita riguardo i piani per Baldur's Gate 3.



Le novità, però, non sono finite qui: Hasbro ha confermato che anche il GDR in terza persona cooperativo Dungeons & Dragons: Dark Alliance sarà pubblicato nel 2020 e sarà il primo di sette nuovi videogiochi dedicati a D&D che arriveranno da qui al 2025. Il publisher, infatti, ha intenzione di pubblicare almeno un nuovo gioco ogni anno.



Aspettiamoci, dunque, grandi annunci da parte di Hasbro e Wizards of the Coast: nessuna di queste esperienze, infatti, è stata ancora annunciata ufficialmente. Quale licenza vi piacerebbe recuperassero?