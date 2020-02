Baldur's Gate 3, sarà svelato tra una settimana in live streaming

Larian Studios ha annunciato che Baldur's Gate 3 sarà svelato giovedì 27 febbraio 2020 alle 21:30 in live streaming.



L'attessissimo ritorno di una delle serie di giochi di ruolo più amate di sempre sta per essere, finalmente, svelato. Larian Games ha annunciato tramite un interessante trailer che saranno presenti al PAX East dove mostreranno in diretta, per la prima volta, il gameplay del gioco.



Annunciato per Stadia, ma in dirittura d'arrivo anche su PC, Baldur's Gate 3 sarà il debutto degli sviluppatori di Divinity: Original Sin 2 nel mondo di D&D.



Nel video il Creative Director dei Larian Swen Vincke ha annunciato la presenza del team negli USA e ha delineato i punti chiave del nuovo gioco. Nel frattempo abbiamo potuto cominciare a sentire qualche epica musica, così come vedere alcuni talentuosi doppiatori e attori in azione per girare le scene animate che andranno a inframmezzare il gameplay.



Vincke ha detto che il team è cresciuto fino a raggiungere le 350 persone e che sta lavorando su di una nuova tecnologia e nuove pipeline che gli consentiranno di creare un gioco di ruolo di nuova generazione. Ci saranno oltre 100 ore di contenuti, sorprese e tutta la profondità che ci si aspetta da un progetto simile.

Lo studio promette di aver rivisto le già ottime meccaniche di gameplay che li hanno resi famosi. Il loro obiettivo è quello di creare il gioco che tutti stanno aspettando da oltre 20 anni. Larian, poi, risponderà in diretta alle domande dei fan, oltre che presenterà il gioco da tavolo di Divinity: Original Sin.



L'appuntamento è quindi fissato per giovedì 27 febbraio alle 21:30 sul canale Twitch dei Larian.



Ci saranno pure dei draghi!