Wind: 100 GIGA a un euro, solo a Carnevale 2020

Il Carnevale 2020 si avvicina, e la festività offrirà come sempre un pretesto ai principali operatori di telefonia mobile italiani, per lanciare nuove offerte, promozioni e iniziative. Per esempio A Carnevale ogni GIGA vale di Wind.

In occasione di Carnevale 2020, oltre alle offerte del WinDay di Wind, Wind offrirà 100 GIGA a un euro ad alcuni clienti selezionati dell'operatore storico arancione; fondamentalmente per aderire all'iniziativa basterà ricevere l'SMS specifico con la promozione giornaliera 100 Giga x TE Special Day a 99 centesimi di euro. Per attivarla basterà seguire le indicazioni e rispondere al messaggio suddetto.

Ecco l'SMS di Wind con l'iniziativa dedicata al Carnevale 2020: "A Carnevale ogni GIGA vale: per te 100 GIGA per un giorno a SOLI 0,99 euro! Puoi attivarli anche ogni giorno, fino a Martedi' Grasso. Rispondi DAY100 a questo SMS per aderire a 100 GIGA x TE Special Day. GB utilizzabili fino alle 23:59 del giorno di attivazione (disattivazione automatica alla mezzanotte). Per riattivare attendere il messaggio di disattivazione. Scade il 25/02"