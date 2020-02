WinDay di Wind: premi e offerte della settimana del 17 febbraio 2020

Oggi lunedì 17 febbraio 2020 comincia una nuova settimana, e quindi è arrivato il momento di dare un'occhiata più da vicino alle iniziative del WinDay, il concorso a premi per i clienti più fedeli di Wind. Vediamo tutto ciò che dovete conoscere, in questo rapido articolo.

Nella giornata di oggi 17 febbraio 2020 sarà possibile scegliere tra alcuni sconti del WinDay di Wind, dedicati ai prodotti Lavazza: segnaliamo in particolare la macchina da caffè Jolie oppure 180 capsule A modo mio. Per riscattare il regalo basterà accedere all'apposita voce del WinDay all'interno dell'app MyWind; questi sconti saranno validi fino al 2 marzo 2020.

Da domani martedì 18 febbraio 2020 sarà possibile ottenere nuovi sconti nei negozi Wind per l'acquisto di vari prodotti, come lo smartphone android Huawei P Smart 2019 a 159,90 euro invece di 249,90 euro; e poi ancora gli auricolari SBS Ear Buds a 24,90 euro invece di 59,90 euro. Ancora, mercoledì 19 febbraio 2020 sarà il turno del concorso settimanale di WinDay (fino a 1000 euro di buoni carburante).

Ultima iniziativa del WinDay, ma non meno importante: dal 20 al 23 febbraio 2020 potrete ottenere un voucher per l'acquisto di quattro biglietti per il cinema al prezzo di due.